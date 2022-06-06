Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu - Son Dakika
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Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu

06.06.2022 17:35
Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ailesi işte olan çocuk ve arkadaşının ateşle oyunu faciayla sonlanıyordu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ailesi işte olan çocuk ve arkadaşının ateşle oyunu faciayla sonlanıyordu. Alev alan malzemeleri dışarıyı atmayı başaran çocuklar, evin küle dönmesini engelledi. İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangını tamamen söndürdü.

Yangın, 32 Evler Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen küçük yaştaki iki arkadaş evde oyun oynadıkları esnada yatakta yangın çıktı. Alevler kısa sürede evde bulunan birkaç farklı eşyaya daha sıçradı. Panikleyen çocuklar, alevlere teslim olan eşyaları hemen evin dışına attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elinden hafif şekilde yaralanan bir çocuk ise olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Evde ve içerisinde bulunan bazı eşyalarda küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis inceleme başlattı. - SAKARYA

Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu
Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu
Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu
Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu
Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu
Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu
Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların ateşle oyunu facia ile sonlanıyordu - Son Dakika

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