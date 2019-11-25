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Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

6 saat önce

- Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu.

- Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu. 4 farklı yerde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Olay, Onikişubat ilçesi Arslanbey Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir grup çocuk mesire alanının 4 farklı noktasında ateş yaktı. Çocuklar çıkan yangından sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 3 arozöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın sonrası 2 hektar alan zarar gördü.

Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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