Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı - Son Dakika
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Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı

30.05.2022 14:55

Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangının oyun oynayan çocuklar tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Ulukapı Mahallesi Yukarı Bayır Sokak'ta park halindeki sanman yüklü kamyon üzerindeki saman balyalarıyla birlikte çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı 3 itfaiye aracı ve çok sayıda görevli yangına müdahalede bulundu.

Uzun süren çalışma sonucunda yangın söndürülürken, Osman Şen'e ait 07 JZ 195 plakalı kamyonet ve üzerindeki saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen 2 kadına, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından oksijen verilerek tedavi uygulandı. Yangını söndürmek için itfaiye ekibiyle birlikte cansiperane çalışan vatandaş, yangının kamyondaki samanların üzerinde çocukların ateşle oynaması sonucunda çıktığını söyledi.

Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı
Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı
Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı
Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı
Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı
Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı
Çocukların ateşle oyunu saman yüklü kamyoneti yaktı

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Kaynak: İHA

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