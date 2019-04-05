Son Dakika Haberleri: Çocukların Ateşle Oyunu Yangınla Bitti

Çocukların Ateşle Oyunu Yangınla Bitti

1 saat önce

Şanlıurfa'da çocukların ateşle oyunu nedeniyle bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çocukların Ateşle Oyunu Yangınla Bitti, System.String[]
Şanlıurfa'da çocukların ateşle oyunu nedeniyle bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde bir evde ateşle oynayan çocuklar yangın çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri yaptığı çalışmayla kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:40 Kaynak: İHA

Eyyübiye, İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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