Çocukların Ateşle Oyunu Yangınla Bitti
1 saat önce
Şanlıurfa'da çocukların ateşle oyunu nedeniyle bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa
'da çocukların ateşle oyunu nedeniyle bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye
ilçesi İmam Bakır
Mahallesi'nde bir evde ateşle oynayan çocuklar yangın çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri yaptığı çalışmayla kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:40 Kaynak: İHA
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