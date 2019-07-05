Çocukların attığı maytap orman yangınına neden oldu
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Çocukların attığı maytap orman yangınına neden olduHATAY - Hatay'da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:05 Kaynak: İHA
Çocukların attığı maytap orman yangınına neden oldu
HATAY - Hatay
'da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu. Merkez
ilçe Antakya
'nın Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çardakların bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocukların attığı maytap sonucu tutuşan otlar, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 hektarlık alan kül oldu.
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