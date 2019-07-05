Son Dakika Haberleri: Çocukların attığı maytap ormanı kül etti
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Çocukların attığı maytap ormanı kül etti

1 saat önce

Hatay'da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu.

Çocukların attığı maytap ormanı kül etti, System.String[]
Hatay'da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu. Merkez ilçe Antakya'nın Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çardakların bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocukların attığı maytap sonucu tutuşan otlar, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 hektarlık alan kül oldu.
(Mehmet Bayrak/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
Antakya, Merkez, Hatay, Güncel
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