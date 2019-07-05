Çocukların attığı maytap ormanı kül etti
1 saat önce
Hatay'da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
'da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu. Merkez
ilçe Antakya
'nın Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çardakların bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocukların attığı maytap sonucu tutuşan otlar, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 hektarlık alan kül oldu.
(Mehmet Bayrak/İHA)
2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesi verdiği sözü tuttu, ilk ziyaretini Çatalca'ya yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı