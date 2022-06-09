Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı - Son Dakika
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Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı

09.06.2022 10:27

Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı Dolapdere'de 3 çocuğun uçan kuşu vurmak için attıkları cam şişeler kiliseye düşüp kırıldı Polisin teyakkuza geçtiği olayda gerçek ortaya çıkınca çocuklar ailelerine teslim edildi Dolapdere'de bulunan Panayia Avangelistria Rum...

Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı

Dolapdere'de 3 çocuğun uçan kuşu vurmak için attıkları cam şişeler kiliseye düşüp kırıldı

Polisin teyakkuza geçtiği olayda gerçek ortaya çıkınca çocuklar ailelerine teslim edildi

İSTANBUL - Dolapdere'de bulunan Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi'ne ayin töreni sırasında cam şişe gelince ortalık bir anda karıştı. Polisin alarma geçtiği olayla ilgili şişeyi atan 3 çocuk kısa sürede yakalanırken, gerçek ise herkesi şaşırttı. Çocukların oyun amaçlı uçan beyaz bir kuşu vurmak için fırlattıkları şişelerin yanlışlıkla kiliseye düştüğü ortaya çıktı. Hareketli dakikalar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Dolapdere Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin töreni esnasında kilisenin kapısına cami şişeler çarparak kırıldı. Olayın ardından panik yaşayan kilise cemaati dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çocukların şişe fırlattığı anlaşılınca kilise görevlisi çocuklardan birini yakasından tutup yakaladı.

Şişeler kiliseye düşünce ortalık karıştı, gerçek herkesi şaşırttı

Olayın ardından ihbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Kiliseye saldırı olabileceği ihtimali üzerine ekipler çalışma başlattı. İlk olarak kilise görevlisi tarafından yakalanan Ö.A.S.'yi teslim alan polis, ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun arkadaşları K.S. ve A.A. ile birlikte kilisenin üstünde uçan beyaz bir kuşu vurmak için oyun amaçlı şişe fırlattıkları ortaya çıktı. Kilise görevlisinin de şikayetçi olmaması üzerine çocuklar ailelerine teslim edildi.

"Biz sadece beyaz şeyi vurmak istemiştik, özür dileriz"

Olayı anlatan Ö.A.S., "Bize yay var gelin bunu alın dediler. Arkadaşlarım da yayı alıp satmaya gitti, ben de onlarla gittim. Daha sonra arkadaşlarım uçan beyaz bir şey gördüklerini söylediler. Kiliseye doğru gittiğini söylediler biz de onu vurmak için şişe attık. Biz oradaki insanlara zarar vermeye çalışmadık sadece beyaz şeyi vurmak istedik. Kilisedeki insanları rahatsız etmek istememiştik, özür dileriz" dedi.

"Biz sadece ses duyduk ama ayin devam etti"

Ayinden çıkan bir kadın ise, "Biz bir ses duyduk sadece. Ayin devam etti olayla Zangoç ilgilendi. Şişe atmışlar orada görüyorsunuz. Ben normalde Kurtuluş'ta kiliseye gidiyorum, ilk defa gördüm burada böyle bir şey olduğunu" ifadelerini kullandı.

Çocukların şişe fırlattığı anlar kamerada

Öte yandan yaşanan hareketli dakikalar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kilisenin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası ise, çocukların şişeyi atıp koşarak uzaklaştığı anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, koşan çocukların kiliseye doğru bir şey atıp koşmaya devam ettikleri görülüyor.

Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı
Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı
Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı
Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı - Son Dakika

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