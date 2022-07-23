Çocukların bahçede oynarken karşılaştığı yılan doğaya salındı

Bolu'da, çocukların apartman bahçesinde oynarken karşılaştıkları yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Kartal Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde oynayan çocuklar, otların arasında yılan gördü. Büyük bir korkuyla kaçan çocuklar durumu bahçede ot temizliği yapan apartman yöneticisine söyledi.

Yılanın otların arasında olduğunu gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, özel aparatla yılanı yakalayarak doğaya saldı. Çocukların korktuğunu söyleyen vatandaş, "Ben bahçeyi biçiyordum. Çocuklar oynarken yılan gördüklerini söylediler. Baktığımda yılan yatıyordu. İtfaiye ekiplerini aradım. Yılandan kurtulmuş olduk. Daha önce de görenler olmuştu ama bugün yakalandı" dedi. - BOLU