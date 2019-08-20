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Çocukların balık tutma yarışı

33 dakika önce

Malkara Belediye Akademisi tarafından öğrencilere yönelik doğa ve ekolojik okuryazarlık eğitimi kapsamında Karaidemir Barajı'nda Balık Tutma Etkinliği düzenlendi.

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Malkara Belediye Akademisi tarafından öğrencilere yönelik doğa ve ekolojik okuryazarlık eğitimi kapsamında Karaidemir Barajı'nda Balık Tutma Etkinliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Öğrencilere doğanın güzelliklerini aşılamak amacıyla Karaidemir Barajı kıyısında, Malkara İzci Temsilcileri Hasan ve Barış Akçay öncülüğünde, öğrenci ve ailelerinin katılımıyla balık tutma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilişkin bilgilendirmede bulunan izci lideri Hasan Akçay, "Malkara Belediyesi katkılarıyla düzenlediğimiz etkinlik kapsamında öğrencilerimize, doğa ve ekolojik okuryazarlık eğitimi veriyoruz. Çocuklarımıza, anne babalarıyla kaliteli bir zaman geçirme fırsatı sunuyoruz. Onları her gün içinde oldukları teknolojiden biraz uzak tutarak, doğada zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Amacımız, gençlere doğayı sevdirmek ve doğa bilincini yaygınlaştırmak" diye konuştu.

Eğitimci Hasan Akçay, düzenlenen doğa etkinliklerine vatandaşlardan da ilgi beklediklerini ve bu tür etkinliklerin yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ
Hasan Akçay, Malkara, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:09 Kaynak: İHA
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