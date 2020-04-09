Çocukların balkondan balkona oyun keyfi - Son Dakika

Çocukların balkondan balkona oyun keyfi
6 saat önce
Korona Virüs ile mücadele kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ardından evlere kapanan çocuklar arkadaşları ile balkondan balkona oyun oynayarak zamanlarını geçiriyor.
Korona Virüs ile mücadele kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ardından evlere kapanan çocuklar arkadaşları ile balkondan balkona oyun oynayarak zamanlarını geçiriyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde evde kalan çocuklar çareyi yaşıtları ile balkondan balkona oyun oynamakta buldu. Sokakları özleyen çocuklar komşu çocukları ile balkondan balkona çeşitli oyunlar oynayarak birbirlerinden uzak kalmamanın yolunu buldular. Minikler komşuculuk oynayarak karşılıklı sohbet bile ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:12 Kaynak: İHA
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