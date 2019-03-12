Son Dakika Haberleri: Çocukların 'Baloncu Dedesi'

Çocukların 'Baloncu Dedesi'

15 dakika önce

ANTALYA'da oturan Musa Ekşi (55), tekerlekli sandalyesine bağladığı onlarca uçan balonu sahilde satarak geçimini sağlıyor.

Çocukların 'Baloncu Dedesi', System.String[]
ANTALYA'da oturan Musa Ekşi (55), tekerlekli sandalyesine bağladığı onlarca uçan balonu sahilde satarak geçimini sağlıyor. Büyük ilgi gören Ekşi'ye çocuklar 'baloncu dede' diyor.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda tekerlekli sandalyesine bağladığı renkli balonlarıyla çocukların ilgi odağı olan Musa Ekşi, geçimini sattığı balonlardan sağlıyor. Helyum gazıyla doldurduğu onlarca balonla her gün sahile gelen Ekşi'yi gören çocuklar, 'baloncu dede' diyerek yanına geliyor. Sattığı balonlardan elde ettiği gelirle bir çocuğuna ve eşine bakan Musa Ekşi, çocukların 'baloncu dede' yakıştırmasından memnun olduğunu söyledi. Özellikle kız çocuklarının balonlara büyük ilgi duyduğunu anlatan Musa Ekşi, "Tekerlekli sandalyeyi ve engelimi kendime bir yük olarak görmedim. Yaşamak için mücadele etmeye devam ediyorum. Mücadele edersek yaşarız" dedi.

Ekşi, günde ortalama 10 balon sattığını kaydetti.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

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