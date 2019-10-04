Çocukların barınaktaki hayvanlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde minikler 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla Belediye barınağındaki hayvanları ziyaret etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette kimi öğrenciler sevimli canlara kitap okudu, kimileri ise flüt çalıp onlara konser verdi.



4 Ekim Hayvan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evi kapılarını öğrencilere açtı. Gün içinde yaklaşık 400 öğrencinin ziyaret ettiği barınakta öğrenciler, köpeklerle kitap okuyup gitar ve flütle müzik çalarak diyalog kurdu. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette, sevimli hayvanların oldukça mutlu olduğu gözlendi.



Hayvan bakım evinin sorumlusu Veteriner Hekim Ahmet Bora Deveci, barınakların hayvanlar için işkence yeri değil bakım evleri olduğunu belirterek "Biz burada her gün düzenli olarak bakımlarını yapıyoruz ama bu hayvanların burada olmalarının sebebi yine insanlar" diyerek çocuklara hayvan segisinin önemini anlattı.



Öğretmenleri nezaretinde barınaktaki hayvanları ziyaret eden minikler keyifli bir gün yaşadı. - MUĞLA