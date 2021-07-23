Çocukların bayram coşkusu - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı keyifli hale getirmek isteyen çocuklar, dev bir lunaparkı andıran aktivite alanında doyasıya eğlendi.

Bayramda eğlenmek ve adrenalin yaşamak isteyen çocuklar için Sultangazi Belediyesi, Atatürk Bulvarı'ndaki Ramazan Etkinlik Alanı'na ücretsiz aktivite alanı kurdu. Rodeo Makinesi, Denge Simülatörü, Tırmanma Duvarı, Super Jumper gibi zorlu platformların yanı sıra Hayvanat Bahçesi ve Sanal Gerçeklik gibi renkli aktivitelerle ilçedeki çocuklar bayram coşkusu yaşadı.

"2 GÜNDE 3 BİN 500 ÇOCUK EĞLENDİ"

Aktivite alanındaki ailelerle konuşan ve bayramlaşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Tatile gidemeyen çocuklarımızı ve ailelerini güzel bir mekanda ağırlamak istedik. Çocuklarımız için 16 ayrı oyun grubu ile buradayız. Her çocuğumuza 5 oyun grubunda oynayabilecekleri biletler veriyoruz. Bütün biletlerimiz de ücretsiz. Her şeyimizle çok güzel bir mekan oldu. 2 gün içerisinde yaklaşık 3 bin 500 tane çocuğumuzu ağırladık" dedi.

Dursun, 5 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini de belirtti.

"MUTLULUĞU ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDE HİSSETTİK"

Çocukların mutlu ve huzurlu olmalarının çok önemli olduğunu belirten Dursun, "Biz her şey çocuklar için diyoruz çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onların aileleriyle beraber mutlu olması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün de o mutluluğu çocuklarımızın gözlerinde hissettik. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Sultangazi'nin dışından gelmek isteyenler de varsa herkesi burada ağırlamak istiyoruz. Çocuklar mutlu oldukça dünya da mutlu olur diyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER İÇİN YAZ KAMPI BAŞLADI"

Gençler için de yaz kamplarının başladığını dile getiren Dursun, "Çocuklarımız gençlik kampı için Çanakkale'ye gidiyor. Tuzla, Kastamonu ve Bolu'da da gençlik kamplarımız olacak. Yaklaşık 3 bin gencimizi de bu yaz döneminde kamplarımızda ağırlayacağız. 7'den 70'e herkesi kucaklamak ve onlarla bir arada hayatı yaşamak için gayret ediyoruz" diye konuştu.

KİMİ YERDE, KİMİ GÖKYÜZÜNDE EĞLENDİ

Rodeo makinesinin üzerinde düşmemek için boğaya sıkıca sarılan çocuklar parkurun zor olduğu kadar eğlenceli olduğunu belirtip, yere düşmemek için mücadele etti.

8 yaşındaki Ecrin Aksoy aktivite alanında çok eğlendiğini belirterek, "Mickey Mouse'lu olan oyuncağı çok beğendim. Merdivenden çıkıp aşağı doğru kayıyoruz. Daha önce böyle bir lunaparka gitmemiştim, burada olması çok güzel oldu" dedi.

Aktivite alanına gelen Rabia Ecrin Beyhan da, "Bayram çok güzel geçiyor. Burada en çok ipe bağlanıp geri çekildiğim oyuncağı sevdim. Daha önce de lunaparka gitmiştim ama bunun kadar güzel değildi" diye konuştu.

Super Jumper adı verilen ve trambolin eşliğinde zıplayarak gökyüzüne ulaşmaya çalışan çocuklar çok eğlendiklerini söyledi.