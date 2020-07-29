Çocukların bayramlıkları belediyeden - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocukları için alışveriş çeki dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, Samsun'da muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileleri belirledi. Bu ailelerin çocuklarını bayram öncesi sevindirmek isteyen büyükşehir belediyesi, 60 aileye 150 liralık hediye çeki verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün yaptığı açıklamada, bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu aktardı.

Sosyal projeler üreterek tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Ergün, "Bunlardan bir tanesi de bayram öncesi öksüz ve yetim çocuklarımızı sevindirmekti. 150 liralık hediye çekleri hazırlayıp ailelere teslim ettik. Onlar da gidip mağazadan diledikleri kıyafetleri seçip çocuklarına alabilecek. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesi dünyanın gülmesidir." dedi.

Amaçlarının sosyal belediyeciliği kentin her yerinde uygulamak ve ihtiyaç desteği hisseden her vatandaşa dokunmak olduğuna işaret eden Ergün, ayrıca evden çıkamayan engelli bireylerin de bayram hediyelerinin bizzat evlerine gidilerek dağıtılacağını sözlerine ekledi.