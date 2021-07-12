Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan - Son Dakika

Dört gözle beklenen Kabine başladı! Masada herkesin 1 haftadır merak ettiği konu var

Yüksek kar almak için kimisi 200 kimisi 500 bin yatırdı! Şimdi hepsi dizini dövüyor

Erken seçim iddialarının gölgesinde dikkat çeken anket! İşte en çok seçmen kaybeden parti

Fenerbahçe çıldırdı! Bu transfer gerçekleşirse Türkiye değil, dünya ayağa kalkar

- Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan

AĞRI - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla Kurban Bayram'ı öncesi çocukları sevindiriyor.

Ağrı'da Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi devam ettirdikleri etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, " Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukları bayram alışverişi için mağazalara götürdü. Evlerinden alınıp mağazalara götürülen çocuklar, Kurban Bayramı öncesi aldıkları kıyafet ve ayakkabılarla, bayram heyecanını Kızılay gönüllüleri ile yaşadı.

Kurban Bayramı boyunca devam edecek olan etlikte toplamda bin çocuğa ulaşılacak.