Çocukların Bidon ve Poşetle Kayak Keyfi
26 dakika önce
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çocuklar, biden ve poşet üzerinde kayarak gönüllerince eğlendi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çocuklar, biden ve poşet üzerinde kayarak gönüllerince eğlendi.
Kent genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar, Çemişgezek ilçesine dün düşmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, buzlanma nedeniyle bazı yerler kayak pisti gibi oldu. Bidon ve poşetleri alan çocuklar, ise Hamamatik, Tepebaşı ve Çukur mahallelerinde araçların kullanamadığı yokuşu kayak pistine dönüştürdü. Çocuklar yokuştan kayarak gönüllerinde eğlenme fırsatı buldu. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:32 Kaynak: İHA
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