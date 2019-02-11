Son Dakika Haberleri: Çocukların Bidonla Kızaklı Kar Keyfi

Çocukların Bidonla Kızaklı Kar Keyfi

2 gün önce

Ardahan'da kar yağışına en çok sevinen yine çocuklar oldu.

Çocukların Bidonla Kızaklı Kar Keyfi, System.String[]
Ardahan'da kar yağışına en çok sevinen yine çocuklar oldu. Çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını çıkardı.

Ardahan'da güneşli havayı fırsata çeviren çocuklar, kestikleri plastik bidonlar ve kızaklar üzerinde kayarak gönüllerince eğleniyor. Çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluşturdu. Kızakları olmayan çocuklar, buldukları kaygan malzemeler ile tepe, yol ve sokaklardan yokuş aşağı kayarak karın tadını çıkarıyor. Kestikleri plastik bidonların üzerinde kayan çocukların kayma sevinci yüzlerine vuruyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Beyrehatun Köyündeki çocuklar köy meydanında tepelik alanda yokuş aşağı kayarak hafta sonu tatilinin keyfini çıkarıyor. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel
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