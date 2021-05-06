'ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR, CEP TELEFONU ALIŞKANLIĞI BOYUN KASLARINI KISALTIYOR' - Son Dakika

FİZİK Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatih Çeşme, koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan çocuklarda, bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının arttığını belirterek, Özellikle çocukların büzülmüş vaziyette başlarına boyunlarını aşırı öne bükmüş vaziyette, dizlerini karnına çekmiş vaziyette çömelir gibi aşırı öne eğilerek çalışmaları bilgisayarla tabletle vakit geçirmelerinin önüne geçilmeli. Bu pozisyonda ve duruşta kalan çocuklarda göğüs kaslarında, boyun kaslarında kısalmalar olmakta ve uzun dönemde çocuklarda gelişen duruş bozukluğuna sebep olabilmekte dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklarda bilgisayar, tablet, cep telefonu kullanımını artarken, uzmanlar bu durumun beraberinde bazı sağlık sorunlarını da getirdiği söyledi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatih Çeşme, çocuklarda, tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi alışkanlıkların arttığını ve bunları kullanırken kendilerinden geçtiğini söyledi. Çeşme, Salgın ortamında uzaktan eğitim ve sokağa çıkma yasağının da yaygınlaşmasıyla ev içinde daha çok vakit geçirilmekte. Çocuklar ve yetişkinler içinde böyle. Maalesef aileler çocuklarıyla değişik sebeplerden dolayı ev işlerine daha çok vakit ayırır gibi çocuklarıyla yeterince ilgilenmemekte. Zaten dersler yüzünden yoğun şekilde tablet ve bilgisayara maruz kalan çocukların bunun dışındaki saatlerde de oyunlarla aşırı vakit geçirmesi boyun, sırt omurga gibi problemleri yaygınlaşmasına sebep olabilmekte. Bunların önüne geçebilmek için mümkün olabileceğinle aileler çocuklarıyla mümkünse bahçede oyun oynamaları ya da ev içerisinde daha hareketli oyunlar oynamalılar. Daha sosyal faaliyetlere yönelmelidirler. Çocuklar tabi ders sırasında tabi ki tablet, bilgisayar kullanımı olacak dedi.

'BOYUN VE KAS KISALMALARINA YOL AÇIYOR

Dr. Çeşme, aileleri dikkat etmeleri konularda uyarıp, Özellikle çocukların büzülmüş vaziyette başlarına boyunlarını aşırı öne bükmüş vaziyette, dizlerini karnına çekmiş vaziyette çömelir gibi aşırı öne eğilerek çalışmaları bilgisayarla tabletle vakit geçirmelerinin önüne geçmeleri iyi olur. Çocukların oturdukları, çalıştıkları ortamı daha ergonomik hale getirmeleri gerekir. Özellikle bu pozisyonda ve duruşta kalan çocuklarda göğüs kaslarında, boyun kaslarında kısalmalar olmakta ve uzun dönemde çocuklarda gelişen duruş bozukluğuna sebep olabilmekte . Bunların önüne geçebilmek için daha sportif faaliyetlere yönlendirilmek gerekir çocuklar diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN SOSYAL HAYATI SIFIRLANDI'

Klinik Çocuk ve Ergen Psikolog İrem Akman, pandemi nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte çocukların evlerine kapandığını söyledi. Akman, Pandemi süreciyle okulların online sisteme de geçmesi ile birlikte çocukların sosyal hayatları neredeyse sıfırlanmış durumda. zamanların çoğu ya bilgisayar başında, telefon ya da televizyon başında geçiyor ve bu da aslında baktığımızda beraberinde iletişimsizliği de getiriyor. İletişim açısından oyunun gücüne çok inanıyorum. Çocukların hayal güçlerini de geliştirmek amacıyla hikaye oyunu oynayabilirler. Ailece hayal güçlerinden faydalanarak bir hikaye oluşturup sonrasını hikaye içindeki rolleri aile üyelerine dağıtıp onu canlandırabilirler. Oyunlar çocukların kendilerini ifade etme becerilerini de destekler dedi.

Çocukların evlerin de özellikle ders molaların da mutlaka fiziksel aktivitelerin de yapmasının önemli olduğunu belirten Akman, En basitinden koşabilirler zıplayabilirler ya da yürüyüş yapabilirler. Ev içinde bunlar onların derslerine daha fazla odaklanmalarını dikkatlerinin açılmasını sağlayacaktır. Bunun yanında rahatlamak açısından nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri yapabilirler. Ebeveynlerle birlikte bunu gerçekleştirebilirler diye konuştu.