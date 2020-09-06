Çocukların bisikletini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuk bisikleti çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilip yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince Adapazarı ilçesinde apartmanlardan iki adet çocuk bisikleti çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği ve Adapazarı ilçesindeki saklandığı adres tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, U.H. (27) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.