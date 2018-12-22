Son Dakika Haberleri: Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı

Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı

7 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Koyuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın güzel ve güneşli olmasını fırsat bilen H.D., C.D., Y.D., kardeşler ile S.T., M.T., kardeşler kayalık alanda oyun oynarken bir cisim buldu. Çocuklar, buldukları cisimle oynarken birden patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin durumu polis ve sağlık ekibine bildirmesinin ardından yaralanan 5 çocuk ambulans ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk tedavileri yapılan yaralı 5 çocuk daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Erdemlimersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:45 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mazhar Alanson, Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağanın Günlerce Konuşulmasına Sitem Etti Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 23:04:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]