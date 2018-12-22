Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.



Olay, Koyuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın güzel ve güneşli olmasını fırsat bilen H.D., C.D., Y.D., kardeşler ile S.T., M.T., kardeşler kayalık alanda oyun oynarken bir cisim buldu. Çocuklar, buldukları cisimle oynarken birden patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin durumu polis ve sağlık ekibine bildirmesinin ardından yaralanan 5 çocuk ambulans ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk tedavileri yapılan yaralı 5 çocuk daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Erdemlimersin

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