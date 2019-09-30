Çocukların bulduğu kara kaplumbağasını sahiplendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokakta bulunan kara kaplumbağası, hayvansever vatandaş tarafından sahiplenildi.

İlçenin Bayramca Mahallesi Okul Caddesi'nde, sokakta oynarken kaplumbağa gören çocuklar, durumu ailelere bildirdi.

Bunun üzerine aileler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği yetkilileriyle irtibata geçti.

Mahalleye gelen ekipler tarafından teslim alınan kara kaplumbağası, veteriner kontrolünden geçirildi.

Sağlık problemi olmadığı belirlenen kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım aracılığıyla hayvansever Aynur Demirel'e verildi.

Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çok hayvan sahiplenerek baktıklarını belirterek, "Hayvanları çok seviyorum. Farklı türden birçok havyan besliyorum. Bir köpeğimiz var. Tavuklarımız ve kedilerimiz var. Çocuklarımızın bahçemizde hayvanlarla oynayarak büyümeleri bizim için önemli. Doğayı daha iyi öğreniyorlar." dedi.

Demirel, 2 su kaplumbağası olduğunu, bir de kara kaplumbağası sahiplendiği için mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.