Çocukların çakmakla oyunu faciayla bitiyordu - Son Dakika

Çocukların çakmakla oyunu faciayla bitiyordu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin balkonunda çakmakla oynayan çocuğun perdeyi tutuşturmasıyla çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

İskenderun Yunus Emre Mahallesi, Bekir Çelik Caddesi, Şehit Uzman Çavuş Ahmet Bayram Apartmanının 2. katında balkonda çakmakla oynayan çocukların perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Balkondaki koltuk ve diğer eşyaların tutuşması ile kısa sürede büyüyen yangını, Hatay Büyükşehir itfaiyesi müdahale ederek söndürdü.

Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Evin balkonundaki doğal gaz bağlantısına sıçramadan yangının söndürülmesi ise facianın önüne geçti. Polis ve itfaiye yangınla ilgili araştırma başlatırken mahalle sakinleri yangının çocuğun balkonda ateşle oynaması sonucu çıktığını söylediler.