Çocukların çakmakla oyunu okulu yaktı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Çocukların çakmakla oyunu okulu yaktı, o anlar kameraya yansıdı

19.06.2022 00:11
Çocukların çakmakla oyunu okulu yaktı, o anlar kameraya yansıdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde okul bahçesinde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde okul bahçesinde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangın okulun giriş katındaki kağıt geri dönüşüm deposundaki kitapları küle çevirirken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Ata Mahallesi Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesine giren çocuklar yanlarında getirdikleri çakmakla oynamaya başladı. Bir süre sonra arka bahçeye giden çocuklar, okulun giriş katında bulunan kağıt geri dönüşüm deposunun kapı altından dışarıya doğru taşan kitap sayfalarını çakmakla tutuşturdu. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler depo içerisindeki diğer kitaplara sıçradı. Okuldan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri okul içerisinde oluşan yoğun dumanı da tahliye etti. Yangın sonrasında okulda maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Çocukların yangına neden olan tehlikeli oyunları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği tespit edilirken, polis ekipleri çocukların belirlenip yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların çakmakla oyunu okulu yaktı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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