Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı - Son Dakika

Çorum'da evde buldukları çakmakla tandırlıkta oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangında bir ev, tandırlık ve ahırlık yanarken 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ayaz köyünde Necip G.'nin torunları F.A ve N.E.G dedelerinin evinde buldukları çakmak ile tandırlığın içindeki kuru otları tutuşturdu. Alevleri söndüremeyen çocuklar dedelerine haber verdi. Tandırdan alevler yükseldiğini gören Necip G., itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan ahır ve eve sıçradı. Yangında ahırda bulunan 11 adet büyükbaş hayvandan 2'si vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 9 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen Necip G. v eşi H.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Tugay Göktürk/İHA)