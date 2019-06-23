Son Dakika Haberleri: 'Çocukların çıkardığı yangın' cezaevine ulaşamadan söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

'Çocukların çıkardığı yangın' cezaevine ulaşamadan söndürüldü

1 saat önce

'Çocukların çıkardığı yangın' cezaevine ulaşamadan söndürüldüANTALYA - Oyun oynayan çocukların çıkardığı iddia edilen yangın cezaevi ve arı kovanlarına ulaşmadan müdahale altına alındı.

'Çocukların çıkardığı yangın' cezaevine ulaşamadan söndürüldü
ANTALYA - Oyun oynayan çocukların çıkardığı iddia edilen yangın cezaevi ve arı kovanlarına ulaşmadan müdahale altına alındı. Yangında 3 buçuk dönüm alan kül oldu.
Manavgat Ilıca Mahallesi Kıraç mevkinde oyun oynayan çocukların çıkardığı iddia edilen yangın Antalya Büyükşehir ve Orman İşletmesi ekiplerince yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. İtfaiye ve arazözlerin müdahale ettiği yangın, bir özel şirkete ait 692 ada 1 parsel ve 762 ada 1 parsel olmak üzere 2 ayrı arsada çıktı. Rüzgarın etkisiyle kuru otlarda hızla ilerleyen yangın, Ilıca'da yapımı devam etmekte olan kapalı cezaevi ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülerek kontrol altına alındı.
Yanan bölgede bulunan arı kovanları büyük şans eseri yanmazken, duman ve sıcaktan etkilenen arıların uçuştukları ve tek kovanda toplandığı gözlendi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
'Çocukların çıkardığı yangın' cezaevine ulaşamadan söndürüldü
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:53 Kaynak: İHA
Ilıca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TESK Başkanı: Çocuklar yaz tatilinde çırak olarak çalışsınlar Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Çocukların çıkardığı yangın' cezaevine ulaşamadan söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]