Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara operasyon - Son Dakika

Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara operasyon

10.10.2020 12:17

Polis ekipleri, Skype üzerinden kurdukları grupla çocukların cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan kişilere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, Skype üzerinden kurdukları grupla çocukların cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan kişilere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcenlik konusu ile ilgili yürütülen çalışmada, Skype isimli uygulama üzerinde kurdukları grupla çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan kişilere yönelik dün operasyon başlattı. İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. 17 il 39 adreste yapılan baskında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

-İHA-

Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara operasyon
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara operasyon
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara operasyon
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara operasyon

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara operasyon - Son Dakika

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