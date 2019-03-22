Çocukların Cinsel İstismardan Korunması İçin Terimler Kılavuzu"

Ankara
2'nci Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu, "Ceza Kanunu'nda haksız kazancın müsaderesi ile ilgili bir bölüm var ama özel olarak cinsel suç mağduru çocukların eylemlerinden kazanılan gelirlere el konulmasına ilişkin bir düzenleme yok. Bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç var." dedi.
Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından kent merkezindeki otelde "Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması İçin Terimler ve Kavramlar Kılavuzu" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Koçoğlu, yaptığı konuşmada, cinsel suç mağduru çocukları anlayan tek ve ortak dil oluşturulması gerektiğini söyledi.
Mağdur çocukların korunması için öncelikle mağduriyetin ve istismarın tespit edilmesi gerektiğine dikkati çeken Koçoğlu, yayımlanan kılavuzun, mağdur çocukların dilini anlamaya katkı sağlayacağını belirtti.
İstismar ve mağduriyet oluşmadan aileler ve çocukların bilinçlendirilmesinin önemine işaret eden Koçoğlu, şunları kaydetti:
"Mağduru anlamak ve bunun için neyi nasıl sormanız gerektiği çok önemli. Bu kılavuzu bu anlamda ailelerin, hukukçuların, sivil toplum örgütlerinin çok iyi okuması, değerlendirmesi, suç işlenmeden önceki aşamada ailenin bu konuda bilinçlenmesi ve çocukların istismara uğramadan önce nerelerde nasıl istismara uğruyorlar, bunu öğrenmeleri gerekir.
Bu kılavuz, mağdur çocuğun dilini anlamak noktasında çok katkı verecektir."
Koçoğlu, "Ceza Kanunu'nda haksız kazancın müsaderesi ile ilgili bir bölüm var. Maalesef özel olarak cinsel suç mağduru çocukların bu eylemlerinden kazanılan gelirlere el konulmasına ilişkin bir düzenleme yok. Bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.
İnternet ortamındaki çocuk istismarına da değinen Koçoğlu, "Çocuklar, bu ortamlarda kolay şekilde istismara açık hale geliyor. Çocuk, cinsel obje haline getirilebiliyor. Kılavuzda internet ortamında çocukların istismarına da yer verildi." ifadelerini kullandı.
"Şiddetin sınırlarını belirlemek önemliydi" Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol da kılavuzun 71 ülkede çocukların cinsel istismarını, satışını ve pornografisini önlemeye yönelik çalışan "End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes" (ECPAT) tarafından hazırlandığını ve Uluslararası Çocuk Merkezi'nin desteğiyle Türkçeye çevrildiğini söyledi.
Çocukların cinsel istismar ve sömürüden korunması için hazırlanan kılavuzda dil birliği sağlanmasının amaçlandığını belirten Ulukol, şunları dile getirdi:
"Konu ile ilgili tanımlar netleştirilmek istendi. Çocuklar şiddete uğruyorlar diye uzun zamandır konuşuyoruz ancak bunların kabul edilmesi uzun zaman aldı. Bunu kabul ettikten şiddetin sınırlarını belirlemek önemliydi. Biz neye şiddet diyoruz? Neye istismar diyoruz? Örneğin fuhşa sürüklenen çocuklar diyoruz. Çocuk pornografisi diyoruz. Bunun olmayacağı çok açık çünkü orada çocuk var. Çocuğun olduğu yerde buna benzer tanımlar söz konusu olamaz.
İşte dilimize yapışmış olan bu ifadeleri bırakmamız gerektiğini anlatan bir rehber."