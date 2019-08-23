Son Dakika Haberleri: Çocukların dikkati kirpiyi kurtardı
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Çocukların dikkati kirpiyi kurtardı

19 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, parkı çevreleyen demir çitin altında sıkışan kirpi, burada oynayan çocukların görüp, itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.

Çocukların dikkati kirpiyi kurtardı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, parkı çevreleyen demir çitin altında sıkışan kirpi, burada oynayan çocukların görüp, itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.

Subaşı Mahallesi Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki parkta oynayan çocuklar, parkı çevreleyen demir çitin altından geçmek isterken sıkışan kirpiyi gördü. Çocukların durumu itfaiyeye bildirmesiyle, olay yerine ekip sevk edildi. İtfaiye ekibi, demir makasıyla kestikleri demir çitten kurtardıkları ve sağlık durumu iyi olan kirpiyi, doğaya bıraktı. Olay yerinde bulunan çocuklar, kirpinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:59 Kaynak: DHA
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