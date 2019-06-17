Son Dakika Haberleri: Çocukların dikkati yavru kuşları kurtardı
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Çocukların dikkati yavru kuşları kurtardı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, yuvasıyla birlikte yere düşen 2 yavru kuşu gören kız öğrencilerin haber vermesiyle itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Çocukların dikkati yavru kuşları kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, yuvasıyla birlikte yere düşen 2 yavru kuşu gören kız öğrencilerin haber vermesiyle itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Çok üzülen öğrencileri teselli eden ekipler, sağlık durumları iyi olan yavru kuşları yuvalarıyla birlikte ağaca yerleştirdi.
Buldan'daki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu yakınından geçen ilkokul öğrencileri Aybike Zeytinoğlu (9) ve Emine Çiçek (9), bugün saat 12.00 sıralarında, okulun bahçesine ağaçtan yuvalarıyla birlikte yere düşmüş iki yavru kuş gördü. Duruma çok üzülen çocuklar, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine okul bahçesine itfaiye ekipleri gönderildi. Selçuk Kayak, Mehmet Yurdakul, Atilla Gürcaner'dan oluşan itfaiye ekibi, önce üzüntü yaşayan öğrencileri teselli etti, daha sonra itfaiye aracının merdiveniyle yavru kuşları ağaçtaki yuvalarına bıraktı. Bunun ardından çocuklar sevinç yaşayarak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:28 Kaynak: DHA
Denizli, İtfaiye, Buldan
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