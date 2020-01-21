Çocukların dilenme planı, güvenlik kamerasıyla deşifre oldu - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 3 çocuğun, vatandaşlardan para alabilmek için yaptıkları plan, güvenlik kamerası görüntüleriyle deşifre oldu. İşlek bir caddede, yanlarında getirdikleri kırık baskülü, keşif yaptıktan sonra kaldırıma yerleştiren ve baskül başında ağlama numarası yapan çocuklara üzülen vatandaşlar, para veriyor. Çocukların duygu sömürüsü için yaptıkları plan, para verip duruma üzülen kafe işletmecisinin, baskülü kimin kırdığını bulmak için güvenlik kamerasını incelemesiyle ortaya çıktı.

Olay, 13 Ocak günü Cizre ilçe merkezindeki Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Doğan Caddesi üzerinde bir kafenin önüne gelerek planlarını hayata geçirmek için önce keşif yapan yaşları 7 ila 10 arasında değişen 3 çocuk, uygun zamanı bulunca bir poşet içerisinde getirdikleri kırık baskülü kaldırıma bıraktı. Çocuklardan biri baskülün kırık parçalarını poşetten çıkartarak yere saçtı, diğer bir çocuk parçaları düzenlerken, 3'üncü çocuk ise baskülün başında oturup ağlamaya başlıyor. Kırık baskülün başında ağlayan çocuğu gören çevredekiler, duruma üzülüp para verip, üzülmesin diye teselli etmeye çalıştı.

Bu arada çocukların durduğu yerin bitişiğindeki kafeterya sahibi Sabri Sayan da ağlayan çocuğun durumuna üzülüp para veriyor. Duruma içerlenen Sayan, ağlayan çocuğun baskülünü kimin kırdığını bulmak için kafeteryanın güvenlik kamerasını izlemeye başlıyor. Güvenlik kamerasını inceleyen Sayan, çocukların dilenme planını da ortaya çıkardı. Görüntüleri izleyen Sayan, çocuklar, kırık halde getirdikleri baskülü kaldırama bırakarak, para dilenmeyi amaçladıklarını belirledi.

- Şırnak