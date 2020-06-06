Çocukların,

Antalya'nın Akseki ilçesinde hayvanlarını otlatan çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları oltalarla Dipsiz Göl'de balık tuttu.

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, hayvanlarını otlatanların da uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Havanın ısınmasıyla yaylalara çıkanlar, doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği gölde balık tutuyor.

Kamıştan yaptıkları oltalarla balık avlayanlardan Hasan Hüseyin Külahlı, AA muhabirine, her yıl yaz aylarında gölün yakınına çıktıklarını söyledi.

Gölde balık tutabilmek için uzun süre beklediklerini belirten Külahlı, "Her yıl mayıs ayında Manavgat'tan buraya geliyoruz. Balık tutmak da keyifli." dedi.

Kardeşi Yusuf Külahlı da misinenin ucuna kanca bağlayıp, kurşun ve mantar yardımıyla kamıştan olta yaptıklarını anlattı.