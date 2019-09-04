Son Dakika Haberleri: Çocukların el arabası çalma mücadelesi kamerada
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Çocukların el arabası çalma mücadelesi kamerada

1 saat önce

Rusya'da bir evin bahçesinden el arabası çalmaya çalışan 2 çocuğun sokak kapısı kilitli olunca arabayı bahçeden çıkarmak için defalarca uğraşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya'da bir evin bahçesinden el arabası çalmaya çalışan 2 çocuğun sokak kapısı kilitli olunca arabayı bahçeden çıkarmak için defalarca uğraşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Beloreçensk şehrinde 2 çocuğun hırsızlık görüntüleri ülkede gündem oldu. Güvenlik kameralarına takılan görüntülerde çocukların bir evin bahçesine girdiği görülüyor. Bahçede bulunan el arabasına göz diken çocuklar, arabayı bahçe kapısına sürüyor. Yüksek bahçe kapısının kapalı olduğunu fark eden çocuklar bu kez el arabasını kapının üstünden geçirmeye çalışıyor. Sırtında okul çantası bulunan çocuklardan biri önce kapının üstünden atlarken, diğeri de kapının üstüne tırmanarak el arabasına uzanmaya çalışıyor fakat bu girişimleri de başarısız oluyor. Bu deneme başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra çocuklardan biri tekrar geri atlayarak el arabasını kapıdan diğer tarafa atlayan arkadaşına uzatmaya çalışıyor ancak bundan da sonuç alamıyorlar. Çocuklardan biri bu kez sırtını kapıya dönerken, diğer arkadaşı ise el arabasını arkadaşının sırtından yürütmeye çalışarak kapının üstünden geçirmeye çalışıyor. Çocuklar çevrede bulduğu 2 bankı da kapının üstüne koyup arabayı geçirmeye çalışınca el arabası çocuğun üstüne düşüyor. El arabasını çalma inatlarından vazgeçmeyen çocuklar bu kez bir masa bulup, ardından bir merdiveni de masanın üstüne yaslıyor. El arabasını merdivenin üstünden yürüterek masanın üstüne çıkaran çocuklar, el arabasını kapının üstünden diğer tarafa geçiriyor. Çocukların hırsızlık girişimleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendikten sonra ev sahibi görüntüleri inceledi. Çocukları izleyen ev sahibi ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Edinilen bilgilere göre, ev sahibinin çocuklar için şikayetçi olmadığı öğrenilirken, Rusya'da çocukların hırsızlık yapmasından çok hırsızlık yaparken gösterdikleri çaba konuşuldu.

(İHA)

Krasnodar, Bahçe, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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