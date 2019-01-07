Son Dakika Haberleri: Çocukların Elinden Çıkan Renkli Kalemler Gazetesi Yayın Hayatına Devam Ediyor

Çocukların Elinden Çıkan Renkli Kalemler Gazetesi Yayın Hayatına Devam Ediyor

1 saat önce

Yapı Kredi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı , iş birliği ile hayata geçirilen Renkli Kalemler Gazetesi'nin yeni dönem çalışmaları başladı.

Çocukların Elinden Çıkan Renkli Kalemler Gazetesi Yayın Hayatına Devam Ediyor, System.String[]

Renkli Kalemler kapsamında TEGV'in öğrenim birimlerindeki çocuklar, gazeteci koçları eşliğinde Türkiye'nin dört bir yanında kendi yerel gazetelerini çıkarıyorlar. 2014 yılından bu yana devam eden projeyle çocuklara okuma, yazma ve araştırma konularında beceri kazandırılırken medya okur-yazarlığı ve gazeteciliğin incelikleri de öğretiliyor.

Şu ana kadar 83 gönüllü ve toplam 475 çocuğun dahil olduğu Renkli Kalemler, 2014-2018 yılları arasında TEGV'in faaliyet gösterdiği şehirlerde; 10 eğitim parkı ve 35 öğrenim biriminde kademeli olarak gerçekleştirildi. Renkli Kalemler yeni dönemde ise TEGV'in Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Mardin, Sakarya, Siirt ve Şırnak'daki öğrenim birimlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitim sürecinde çocuklar, 'dinleme-anlama' ve 'konuşma-anlatma' becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, kendini doğru ifade etme, yaratıcı düşünme ve araştırma teknikleri gibi konularda eğitimler alacak. Kendi şehirlerindeki usta gazeteciler ile buluşarak medya okuryazarlığı konusunda bilgilerini artıracak çocuklar, temel gazetecilik eğitimlerinden de faydalanacak. Çocuklar, yaşadıkları illerdeki olayları mizanpajından fotoğraflarına, haber içeriğinden tasarımına kadar kendileri tasarlayacak ve kendi yarattıkları Renkli Kalemler Gazetesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşacak. Böylelikle bir gazetenin yaratım sürecine dahil edilmenin ötesinde çocuklar yaşadıkları yerlerde gerçekleşen olayları ve haberleri kendi bakış açıları ile değerlendirme imkanı yakalayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:34 Kaynak: Bültenler

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