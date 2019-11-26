Son Dakika Haberleri: Çocukların en sevdiği kahramanlar 39 Burda AVM'de
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Çocukların en sevdiği kahramanlar 39 Burda AVM'de

6 saat önce

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde minik ziyaretçilerini en sevdikleri çizgi film kahramanları ile buluşturuyor.

Çocukların en sevdiği kahramanlar 39 Burda AVM'de, System.String[]

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde minik ziyaretçilerini en sevdikleri çizgi film kahramanları ile buluşturuyor.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Lüleburgaz'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 39 Burda AVM, çocukları ekranlarda severek izledikleri Maşa ile Koca Ayı, PJ Masks, Candy Crush, İce Age, Odd Bods karakterleri ile eğlence dolu anlara davet ediyor.


29 - 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, 13.00 - 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını çıkarırken, yapılacak çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanma şansını da yakalayacak.


Lüleburgazlılara her zaman özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.


Detaylı bilgiye 39 Burda AVM danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:08 Kaynak: İHA
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