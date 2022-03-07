ÇOCUKLARIN 'EV YANIYOR' DİYE BAĞIRMASI FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika

ANTALYA'da hurda dükkanı olarak da kullanılan müstakil ev ile deposu yangında alevlere teslim oldu. Yangını gören çocukların 'ev yanıyor' diye bağırmasıyla dışarı çıkan ev sahibi Abdullah Şık ölümden dönerken, depodaki beyaz eşyalar ve bir kamyonet küle döndü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 237 sokak üzerinde bulunan müstakil ev ile deposunda meydana geldi. Hurdacılık yapan Abdullah Şık'ın malzemelerinin bulunduğu depoda, sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yanıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ev ile evin bahçesindeki araca sıçradı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, evde bulunan Abdullah Şık ise köpeğini alarak dışarı çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan depo ile eve itfaiye ekipleri farklı noktalardan müdahalede bulundu.

DEPO, EV VE KAMYONET YANDI

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını tamamen söndürdü. Yangında depodaki hurda beyaz eşyalar ile kamyonet tamamen yandı. Alevler ahşap evi de küle çevirdi. Köpeğiyle dışarı çıkan Abdullah Şık, evinin ve ekmek teknesinin yanışını çaresiz gözlerle izledi.

'ÇOCUKLAR 'EV YANIYOR' DİYE BAĞIRDI'

Yangını çocukların haber vermesiyle fark ettiğini dile getiren Abdullah Şık, 'Bugün akşama kadar evden hiç çıkmadım. Akşam saatlerinde televizyon izlerken çocuklar bağırmaya başladı, 'Ev yanıyor, ev yanıyor' diye. Köpeğimle kendimi dışarıya zor attım? dedi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.