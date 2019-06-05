Son Dakika Haberleri: Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfi
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Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfi

20 dakika önce

Antalya'da denize atlamak için kayalıklara tırmanan çocukların yaptığı hareketler, tehlikeye davetiye çıkardı.

Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfi, System.String[]
Antalya'da denize atlamak için kayalıklara tırmanan çocukların yaptığı hareketler, tehlikeye davetiye çıkardı.

Bayram tatilinde Konyaaltı Sahili'ne akın eden vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençler ve çocuklar da sahillere gelerek denize girdi. Sahilin varyant kısmındaki falezlerde ise yaşları 11-14 arasında değişen bir grup çocuğun yaptığı hareketler, tehlikeye davet çıkardı. Falezlerdeki sivri kayalıklara bağladıkları halatla yaklaşık 5 metre yükseklikteki alana tırmanan çocuklar, güçlükle çıktıkları kayalıklardan denize atladı.

Zaman zaman dalgaların etkisiyle kayalara çarpma tehlikesi yaşayan çocuklar, bir süre eğlendikten sonra bölgeden ayrıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel
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