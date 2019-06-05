Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfi
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Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfiANTALYA - Antalya'da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan çocukların yaptığı hareketler, tehlikeye davetiye çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfi
ANTALYA - Antalya
'da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan çocukların yaptığı hareketler, tehlikeye davetiye çıkardı.
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'ne akın eden vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençler ve çocuklar da sahillere gelerek denize girdi. Sahilin varyant kısmındaki falezlerde ise yaşları 11-14 arasında değişen bir grup çocuğun yaptığı hareketler, tehlikeye davet çıkardı.Falezlerdeki sivri kayalıklara bağladıkları halatla yaklaşık 5 metre yükseklikteki alana tırmanan çocuklar, güçlükle çıktıkları kayalıklardan denize atladılar.
Zaman zaman dalgaların etkisiyle kayalara çarpma tehlikesi yaşayan çocuklar, bir süre eğlendikten sonra bölgeden ayrıldı.
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