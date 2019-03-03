Son Dakika Haberleri: Çocukların Fotoğraflarıyla) Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı

Çocukların Fotoğraflarıyla) Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı

1 saat önce

Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Çocukların Fotoğraflarıyla) Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı, System.String[]


Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler bugün ikindi namazına müteakip, Samandıra Merkez Ebu Bekir Sıddık Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Samandıra Mezarlığı'na defnedilecek.

Ek görüntü:

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-Çocukların fotoğrafları

Görüntü dökümü:

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-Adli Tıp önünde bekleyenler

-cenaze aracının çıkışı - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:26 Kaynak: DHA

Samandıra, Sancaktepe, Adli Tıp, Güncel
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