Çocukların Fotoğraflarıyla) Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı
1 saat önce
Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Sancaktepe
'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp
'taki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Cenazeler bugün ikindi namazına müteakip, Samandıra Merkez
Ebu Bekir Sıddık Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Samandıra Mezarlığı'na defnedilecek.
Ek görüntü:
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-Çocukların fotoğrafları
Görüntü dökümü:
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-Adli Tıp önünde bekleyenler
-cenaze aracının çıkışı - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:26 Kaynak: DHA
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