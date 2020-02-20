Çocukların geleceği tehlikede - Son Dakika
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Çocukların geleceği tehlikede

26 dakika önce

DSÖ ve UNICEF'in araştırmasına göre zengin ülke çocukları da yoksul ülkelerdeki çocuklar gibi tehdit altında.

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DSÖ ve UNICEF'in araştırmasına göre zengin ülke çocukları da yoksul ülkelerdeki çocuklar gibi tehdit altında. Araştırmada iklim değişimi, obezite, alkol ve tütün kullanımının etkilerine dikkat çekiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in araştırmasına göre zengin ülkeler de yoksul ülkeler de çocuklarının sağlıklı bir geleceğe sahip olması için gerekli önlemleri almıyor. Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre mercek altına alınan ülkelerden hiçbiri çocukların sağlığı, çevre koşulları ve gelecek perspektifi konusunda çocuklarını yeterince koruyamıyor.


Araştırma, yoksul ülkelerde yaşayan 250 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle gelişimlerini tamamlayamadığını ve hayat boyunca potansiyellerini gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor. Fakat sıralamanın en üstünde yer alan varlıklı ülkeler de karbon salınım oranlarıyla çocukların geleceğini tehlikeye atıyor.


Çocukların sağlık, beslenme ve eğitim şartları göz önünde bulundurularak yapılan sıralamaya göre, 180 ülke arasından Norveç, Güney Kore ve Hollanda sıralamada en üstte yer alırken, Türkiye 60'ıncı sırada. Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Somali ise sıralamanın en altında yer alıyor.


Varlıklı ülkelerin çocukları yoksul ülkelerdeki akranlarından sağlık, eğitim ve beslenme koşulları göz önünde bulundurulduğunda daha iyi durumdalar. Fakat bu ülkeler de iklim değişikliği ve çocuklara zarar verici reklamlara verdikleri izin konusunda iç açıcı bir tablo sunmuyor.


Sanayi ülkelerinde karbon salınımı sorunu


Karbon salınımı sıralamasında Norveç 156'ncı, Hollanda 160'ıncı ve Almanya 161'inci sırada yer alıyor. Türkiye ise karbon salınımında 180 ülke arasında 132'nci sırada. Araştırma, genç nüfusun durumunun iyi olduğu ilk 70 ülkeden sadece dokuzunun 2030 yılına kadar karbon salınımını azaltma hedefine ulaşabileceğini öngörüyor.


Çocuklar için risk faktörü oluşturan konular arasında, iklim değişikliği, çevresel değişiklikler, obezite, alkol ve tütün kullanımı öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ülkeleri gençlerin gelişimleri ve sağlık hizmetleri konusunda daha çok yatırım yapmaya çağırdı.


Zararlı ürün reklamlarına maruz kalıyorlar


Ülkelerin hepsi gençleri alkol, şekerli içecekler ve fast food olarak bilinen hazır ürünlerin reklamlarına maruz bırakıyor. Los Angeles'ta bir gencin günde ortalama dört alkol reklamını gördüğü, Çin'de ise beş ve altı yaşlarındaki çocukların yüzde 86'sının en az bir sigara markasını bildiği kaydediliyor.


Yüksek oranda şeker içeren içeceklerin ve fast food reklamlarının, tehlikeli oranlara ulaşan obezitenin nedeni olduğu belirtilirken, bu durum rakamlarla da destekleniyor.1975 yılında 11 milyon obez çocuk varken, bu rakam 2016 yılına gelindiğinde 124 milyon olarak kayıtlara geçiyor. Araştırmanın yazarlarından Anthony Costello, küçük çocukları korumayı hedefleyen düzenlemelerin internet reklamcılığına yeterli olarak yansıtılmadığını belirtirken, sektörde bu konuda yapılan anlaşmaların da uygulanmadığını söyledi.


"Çocuklara bırakılacak dünya korunmalı"


UNICEF Başkanı Henrietta Fore ise bütün ülkelerin kalkınma planlarında çocukların öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve çocukların sağlığını her şeyin üstüne koymaları gerektiğini belirtti.


Araştırma, hiçbir ülkenin sağlık, çevre ve çocuklara yaratılan gelecek şansları konusunda iyi bir durumda olmadığını gösterirken, ülkelerin sadece çocukları değil, çocuklara bırakılacak dünyayı da korumaları gerektiğinin altını çiziyor.


dpa,epd/AI,BK


(c)


Dünya Sağlık Örgütü, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:16 
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