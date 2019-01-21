Çocukların Geleceğine Standard Profil'den Destek

Standard Profil Grubu, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek ve onlara olumlu alışkanlıklar kazandırmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Kulübü'nün Fen Bilimleri atölyesine sponsor oldu.

Standard Profil Grubu, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek ve onlara olumlu alışkanlıklar kazandırmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Kulübü'nün Fen Bilimleri atölyesine sponsor oldu.



Dünya çapında markalara sızdırmazlık üretimi yapan Standard Profil Grubu, çocukları daha iyi bir geleceğe hazırlamak için Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Kulübü'nün Fen Bilimleri atölyesine sponsorluk desteği verdi. Kodlamadan görsel sanatlara çok sayıda branşta ücretsiz eğitimin verileceği Çocuk Kulübü'nde, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerinin olumlu yönde desteklenmesi hedefleniyor.



Çocukların eğlenirken yeni beceriler kazanacağı Çocuk Kulübü ile Düzce Belediyesi, Düzce'deki çocuklara okul dışında da sosyalleşecekleri yeni bir alan kazandırmayı amaçlıyor. Standard Profil Grubu'nun desteğiyle oluşturulan Fen Bilimleri atölyesinde ise öğrencilerin inceleme, deney ve gözlemler yaparak bilimsel süreçlere dair beceriler kazanması hedefleniyor. - DÜZCE

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