Çocukların Gönlüne Gireceksiniz

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kuruma yeni atanan diyetisyen, antrenörler, fizyoterapistler ve sportif uzmanlarla toplantı yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kuruma yeni atanan diyetisyen, antrenörler, fizyoterapistler ve sportif uzmanlarla toplantı yaptı.



Kamuda çalışmanın adap ve kuralları hakkında yeni personeli bilgilendiren Taşkesenligil, "Çalıştığınız yerde çocukların kalbine gireceksiniz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sözleşmeli olarak kuruma atanan fizyoterapist, diyetisyen, antrenör ve sportif uzmanlar dün itibariyle göreve başladı.



Erzurum GSİM'de de göreve yeni başlayan 30 dolayında personel ile toplantı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yeni personele başarı dileklerini ileterek, onlara kamuda çalışma adap ve kuralları hakkında bilgi verdi.



Taşkesenlgil, "Sizler artık bizim kurumun birer parçasısınız. Aramıza hoş geldiniz. Sizlerin bir kısmı şehir merkezinde bir kısmı ilçelerde görev yapacaksınız. Aşkale'den Şenkaya'ya, İspir'den Hınıs'a kadar bütün ilçelerdeki çocuklar ve gençler bizim için çok önemli. Çalıştığınız yerde çocukların spora yönlenmesi ve sporu sevmeleri için onların gönlüne gireceksiniz. Halkımızın spor salonlarına akın etmesi için elinizden gelen çabayı sarf edeceksiniz. Bakanlığımızın 7-24 spor projesi kapsamında salonlarımız spor yapmaları için vatandaşa açık. Sizlerde aramıza yeni katılan personel olarak bu fırsatları çok iyi değerlendirin" dedi.



Halkı spora hep birlikte çekeceğiz



Sağlıklı nesiller artık spor yaparak yetişmek zorunda. Gençlerimizin ve çocuklarımızın obezite olmaması için, internet bağımlığı olmaması için sizlere de büyük sorumluluklar yeni diyetisyen, fisyoterapist, antrenör ve sportif uzmanlara büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Görev yaptığınız yerde girişken olun. Kesinlikle halka, çocuklara ve gençlere spor yaptırmaktan kaçırmayın, çekinmeyin. Pozitif olun ve vatandaşı spor yapma konusunda ikna edin. Onları spora teşvik edin" dedi.



Yeni personele ücretsiz yaz spor okulları içinde şimdiden kolları sıvalamalarını isteyen Taşkesenligil, ilçelerde çocuklara spora yönelmeleri için önemli görev düştüğüne belirterek, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin Sporcu Eğitim Merkezlerinin önemini anlatın. Bir sporcu milli olduğunda onu nelerin beklediğini kendilerine çok iyi anlatın" diye konuştu.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Nurullah Hükkamlı da, Erzurum şehir merkezi ve ilçelerde görev yapacak olan yeni personellerin görev yerlerinin belli olduğunu vurgulayarak, kendilerine yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

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