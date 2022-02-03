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Çocukların gözü önünde dehşet saçtı! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı - Son Dakika

Çocukların gözü önünde dehşet saçtı! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı

03.02.2022 13:46

Erzurum'da Mehmet Habib G. adlı şahıs, 3 yıldır ayrı yaşadığı karısını ve baldızını çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise anbean kameralara yansıdı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 3 aydır ayrı yaşayan Mehmet Habib G. ile eşi Yıldız G., yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRIP KAÇTI

Tartışma sırasında Mehmet Habib G., yanındaki bıçağı çıkarıp, çocuklarının gözü önünde eşine saldırdı. Mehmet Habib G., eşi Yıldız G. ile araya girmeye çalışan baldızı Ayşe A.'yı bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız G. ile Ayşe A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3'ü aile içi şiddet olmak üzere 6 suç kaydı olan Mehmet Habib G.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Bu arada olay, çevredeki evlerden birinde oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı
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Yakutiye, Erzurum, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların gözü önünde dehşet saçtı! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocukların gözü önünde dehşet saçtı! Sokak ortasında eşini ve baldızını bıçakladı - Son Dakika
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