Çocukların gözü önünde köpeği vurdu - Son Dakika
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Çocukların gözü önünde köpeği vurdu

25.08.2022 01:32
Çocukların gözü önünde köpeği vurdu

Çocukların gözü önünde köpeği vurdu Düzce'de bir şahıs ruhsatsız silahla, evin bahçesindeki köpeğe, çocukların gözü önünde ateş etti.

Çocukların gözü önünde köpeği vurdu

DÜZCE - Düzce'de bir şahıs ruhsatsız silahla, evin bahçesindeki köpeğe, çocukların gözü önünde ateş etti. Yerde hareketsiz yatan köpeği Bipativer Derneği Başkanı kurtarabilmek için kucaklayıp veterinere götürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde bir evin bahçesindeki köpeğe, iddiaya göre B.S. isimli şahıs, ruhsatsız silahı ile 2 el ateş ederek yaraladı. Yerde hareketsiz kalan köpeğin halini görenler hemen jandarma ekipleri ile Bipativer Derneği'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, köpeği vurduktan sonra olay yerinden kaçan B.S. isimli şahsı kısa sürede yakalayarak silahına el koydu.

Bipativer Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise yaralı köpeğin saldırmaması için önce ağzını bağladı. Daha sonra kucaklayarak veterinere götürmek üzere aracına bindirdi. Veteriner kliniğine götürülen köpeğin, saçma ile vurulduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Köpeği yaralayan B.S. isimli şahıs ise gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kaynaşlı, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların gözü önünde köpeği vurdu - Son Dakika

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