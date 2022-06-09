Çocukların gözü önünde marketteki silahlı soygun kamerada - Son Dakika
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Çocukların gözü önünde marketteki silahlı soygun kamerada

09.06.2022 20:17
Çocukların gözü önünde marketteki silahlı soygun kamerada

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çocukların gözü önünde kasiyeri silahla tehdit ederek, kasadan para çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çocukların gözü önünde kasiyeri silahla tehdit ederek, kasadan para çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir markette, market kasiyerini silahla tehdit ederek o sırada markette bulunan çocukların gözleri önünde kasada bulunan 900 TL nakit parayı aldı. Şahsın o anları marketteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha sonra olay yerinden kaçan N. S. (33) aynı gün Çorlu ilçesinde yakalandı. şahsın olay anında üzerinde bulunan ve tanınmamak için değiştirdiği kıyafetleri ile olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Halil Dağ - Serdar Şahin - İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların gözü önünde marketteki silahlı soygun kamerada - Son Dakika

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