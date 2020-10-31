ÇOCUKLARIN HAMBURGER BAYRAMI
31.10.2020 17:03
Ünlü iş insanı aynı zamanda Burgerillas Etiler'in sahibi Alparslan Yüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alkışlanacak bir harekete imza attı.
"1923 ANISINA 1923 Hamburger" projesi ile yola çıkan Yüce, Cumhuriyet Bayramı'nda sahibi olduğu Burgerillas Etiler'de özel olarak hazırlattığı Hamburgerleri Kasımpaşa Çocuk Esirgeme Kurumu ve Koca Mustafapaşa Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yanı sıra sokaktaki çocuklara dağıttı. Bu gibi projelere devam edeceğini dile getiren Alparslan Yüce "Cumhuriyet Atamızdan bize armağansa, atamızın dediği gibi "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Çocukların yüzünde gördüğüm o tebessüm, o mutluluk benim için herşeye bedel" dedi.
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