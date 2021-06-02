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Çocukların hayal dünyası "Anadolu Masalları" ile zenginleşiyor - Son Dakika

Çocukların hayal dünyası "Anadolu Masalları" ile zenginleşiyor

02.06.2021 21:19

Çocukların hayal dünyası "Anadolu Masalları" ile zenginleşiyor Anadolu Masalları çocukların dikkat sürelerini uzatıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadolu Masalları" ile çocuklar Anadolu kültürünü yaşamalarının yanı sıra hayal güçleri gelişiyor.

Çocukların hayal dünyası "Anadolu Masalları" ile zenginleşiyor

Anadolu Masalları çocukların dikkat sürelerini uzatıyor

NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadolu Masalları" ile çocuklar Anadolu kültürünü yaşamalarının yanı sıra hayal güçleri gelişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Anadolu Masalları projesi kapsamında Nevşehir TOKİ Gökkuşağı Anaokulu öğrencileri Anadolu kültürlerini yaşamalarının yanı sıra dil becerileri ve hayal dünyaları zenginleşiyor.

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Beste Keçeci yaptığı açıklamada Anadolu Masalları ile kültürümüz öğrencilerimize aktarılıyor dedi. Keçeci," Anadolu Masalları Milli Eğitim Bakanlığımıza ait projedir. Tüm Türkiye'de birçok etkinlik yaparak Anadolu Masallarını çocuklarımıza duyurmaya çalışıyoruz. Öncelikle öğretmenlerimizin Anadolu Masalları projesini tanımasını sağlıyoruz. Onlarda okullarında öğrencilere Anadolu Masallarını anlatarak kültürümüzü öğrencilerimize aktarıyorlar" dedi.

TOKİ Gökkuşağı Anaokulu öğretmeni Fatma Seyfi ise açıklamasında Anadolu Masalları ile öğrencilerin dikkat sürelerinin uzadığını ifade ederken aynı zamanda çocukların dil becerilerinin ve hayal dünyalarının zenginleştiğini kaydetti. Seyfi, " Anadolu kültürünü yansıtan derlenmiş masalları öğrencilerimize anlatıyoruz. Nene Hatun, Keloğlan, Nasreddin Hoca'nın yanı sıra bir çok masalları geliştirerek bu karakterleri öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu masallar sonrasında çocuklarımızın dikkat sürelerinin uzadığını, hayal güçlerinin daha zenginleştiğini ve özellikle dil gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını gözlemledik. Mutlaka haftanın iki günü çocuklarımızı Anadolu Masalları ile buluşturuyoruz. ve çocuklarımız inanılmaz keyifli ve ilgili bir şekilde katılıyorlar. Daha sonra çocuklarımız bu masalları kendi arkadaşlarına, çevrelerine ve ailelerine anlattıklarını gözlemliyoruz. Çocuklarımız kendilerini çok güzel ifade etmeye başladılar. Duyguları, düşünceleri ve özellikle hayal güçleri çok zenginleşti. Masal anlatırken çocuklarımıza bir görsel göstermediğimiz için çocuklar sadece dinleyerek hayal dünyalarında o karakterleri nasıl canlandırıyorsa o şekilde yansıtıyorlar. ve her çocuk o masalı kendine özgü şekilde anlatıyor. İlk önce öğrencilerin birbirleriyle iletişimi gelişiyor. Dil becerileri, hayal dünyaları inanılmaz şekilde zenginleşiyor" diye konuştu.

TOKİ Gökkuşağı Anaokulu Müdürü Afet Özdemir'de Anadolu Masallarının okullarında hayat bulmasından dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Özdemir, " Anadolu Masalları okulumuzda hayat buldu. Velilerimizin tepkiler çok güzel. Çocuklarımız evlerinde anne ve babalarına masal anlatırken anne ve baba da çocuklarına masallar anlatıyor. Velilerimiz de bir nevi çocukluklarına döndü" şeklinde konuştu.

Çocukların hayal dünyası Anadolu Masalları ile zenginleşiyor
Çocukların hayal dünyası Anadolu Masalları ile zenginleşiyor
Çocukların hayal dünyası Anadolu Masalları ile zenginleşiyor
Çocukların hayal dünyası Anadolu Masalları ile zenginleşiyor

milli eğitim bakanlığı, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukların hayal dünyası 'Anadolu Masalları' ile zenginleşiyor - Son Dakika


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