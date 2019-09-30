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Çocukların hayalleri gerçekleşti

20 dakika önce

Çocukların hayalleri gerçekleşti "Küçük hediyeler büyük mutluluklar"SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir grup genç, "Küçük hediyeler büyük mutluluklar" sloganı ile çıktıkları yolda ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi.

Çocukların hayalleri gerçekleşti

"Küçük hediyeler büyük mutluluklar"

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir grup genç, "Küçük hediyeler büyük mutluluklar" sloganı ile çıktıkları yolda ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi.

"Küçük hediyeler büyük mutluluklar" sloganı ile yola çıkan Samet Atasoy, Gizem Bilgin, Simge Bilgen ve Sezer Semiz isimli Alaçamlı gençler ilçe merkezine 49 kilometre mesafede bulunan Gümüşova Mahallesi ilkokulunda okuyan öğrencilere kendi imkanları ile aldıkları çanta, ayakkabı ve kırtasiye hediyeleri verdi. Burada çocuklarla yaptıkları sohbette "Hayalleriniz nedir, neler istersiniz?" diye sorduklarında aldıkları cevapla şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Samsun'a hiç girmediklerini, lunaparkı hiç görmediklerini ve denizin nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen çocukların o konuşmalarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadan gençlerin sesini duyan İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Sen ve yönetim kurulu üyeleri gençlere ulaşarak çocukların hayallerinin gerçekleşmesi için destek verdi. İstanbul Genç Bafralılar Derneğinin destekleriyle Gümüşova İlkokulunda okuyan çocuklar hiç görmedikleri denizi görme imkanı buldu. Samsun'da unutamayacakları bir gün yaşayan çocukları Kent Müzesi, Panaroma, Hayvanat Bahçesi, Lunapark ve Amazon Köyünü Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan özel rehber eşliğinde gezdi.

Çocukların hayalleri gerçekleşti

Gizem Bilgin, Gümüşova, Alaçam, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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