Çocukların hayatlarında ilk kez gördükleri valiye sevgisi objektiflere yansıdı - Son Dakika

Çocukların hayatlarında ilk kez gördükleri valiye sevgisi objektiflere yansıdı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünü ziyaretinde çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünü ziyaretinde çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretleri kapsamında Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünü ziyaret etti. Köy halkından büyük ilgi gören Vali Becel köylülerin istek ve taleplerini dinlerken, çocuklar ilk kez karşılarında vali görmenin mutluluğunu yaşadı. Çocukların sohbet ettikleri Vali Becel'e samimi bir şekilde sarılmaları ise objektiflere yansıdı. - NEVŞEHİR

Son Dakika

Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü

Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi

Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu

Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı

Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti

İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı

Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var