Çocukların Her Biri Birer "Osman Hamdi Bey" Olacak
49 dakika önce
Çocukların küçük yaşlarda sanatla yaşamayı ve düşünmeyi öğrenmelerini amaçlayan Açık Diyalog İstanbul her hafta sonu birbirinden eğlenceli atölyeler düzenleniyor.
Her hafta yenilenen konseptiyle çocukların kendilerine özgü tasarımlar yapıp yaratıcılıklarının gelişmesini sağlayan atölyelerin bu pazar konsepti sanatçı ve eğitmen Pınar Yılmaz ile "Çocuklarla Sanatçı Atölyesi".
Açık Diyalog İstanbul'da 17 Şubat Pazar günü gerçekleşecek "Çocuklarla Sanatçı Atölyesi" nde, çocuklar bir yandan sanatçı ve eğitmen Pınar Yılmaz ileressam, müzeci arkeolog ve devlet adamı olan Osman Hamdi Bey'in hayatı, sanatı ve çalışmalarını dinleyecek bir yandan da Osman Hamdi Bey'in çalışmalarından aldıkları ilham ile kendi iki ve üç boyutlu çalışmalarını yapacaklar.
15:00- 16:30 saatleri arasında gerçekleşecek "Çocuklarla Sanatçı Atölyesi" ne 5-10- ve 11-15 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:10 Kaynak: Bültenler
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