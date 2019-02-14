Son Dakika Haberleri: Çocukların Her Biri Birer "Osman Hamdi Bey" Olacak

Çocukların Her Biri Birer "Osman Hamdi Bey" Olacak

49 dakika önce

Çocukların küçük yaşlarda sanatla yaşamayı ve düşünmeyi öğrenmelerini amaçlayan Açık Diyalog İstanbul her hafta sonu birbirinden eğlenceli atölyeler düzenleniyor.

Çocukların Her Biri Birer

Her hafta yenilenen konseptiyle çocukların kendilerine özgü tasarımlar yapıp yaratıcılıklarının gelişmesini sağlayan atölyelerin bu pazar konsepti sanatçı ve eğitmen Pınar Yılmaz ile "Çocuklarla Sanatçı Atölyesi".

Açık Diyalog İstanbul'da 17 Şubat Pazar günü gerçekleşecek "Çocuklarla Sanatçı Atölyesi" nde, çocuklar bir yandan sanatçı ve eğitmen Pınar Yılmaz ileressam, müzeci arkeolog ve devlet adamı olan Osman Hamdi Bey'in hayatı, sanatı ve çalışmalarını dinleyecek bir yandan da Osman Hamdi Bey'in çalışmalarından aldıkları ilham ile kendi iki ve üç boyutlu çalışmalarını yapacaklar.

15:00- 16:30 saatleri arasında gerçekleşecek "Çocuklarla Sanatçı Atölyesi" ne 5-10- ve 11-15 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:10 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Osman Hamdi Bey, Güncel
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