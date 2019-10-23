Son Dakika Haberleri: Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi
Son Dakika Güncel Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi

Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi

11 dakika önce

Tekirdağ'da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların 4 katlı binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi, System.String[]

Tekirdağ'da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların 4 katlı binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Kapaklı ilçesinde 3 çocuk, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıda güvercin yetiştirdiği öğrenilen çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 metre yüksekte tehlikeli hareketler sergiledi. Civardaki vatandaşların korku dolu bakışlarına aldırmayan çocuklar, adeta bir oyun gibi çatıda kuşları ile ilgilendi. Bir süre çatıda oyalanan çocukların kötü bir olay yaşanmadan bulundukları yerden inmesi yüreklere su serpti.

(Furkan Bolat/İHA)

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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